Musical baiano em parceria com a Broadway estreia em SSA

O musical "Éramos Gays", primeira peça produzida na Bahia em parceria com a Broadway, estreia nesta sexta-feira, 11, no Teatro Módulo (Pituba). A produção tem texto de Aninha Franco e direção geral do norte-americano Adrian Steinway.

"Éramos Gays" se passa no século passado e conta a louca história de uma promessa feita pelo gay Alice Kate para São Sebastião. Além de entreter, a montagem aborda temas como liberdade sexual, comportamental e de expressão.

A direção musical é de Gerônimo e as coreografias do espetáculo são assinadas por Jim Cooney, um dos coreógrafos oficiais do musical "Glee".

A primeira temporada de "Éramos Gays" acontece até o dia 28 de abril, com sessões nas sextas, sábados e domingos, sempre a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

