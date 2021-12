Musical Amor Barato estreia no Teatro Castro Alves

Um musical que trata de corrupção, degradação familiar, pedofilia, disputas de poder e delinquência juvenil no submundo de uma métropole, tendo como inspiração a fábula O Casamento de Dona Baratinha. Trata-se do espetáculo Amor Barato - Cantigas torpes e carinhos ordinários, décima-oitava montagem do Núcleo do Teatro Castro Alves, que tem estreia amanhã, às 20 horas, na Sala do Coro do TCA.

A encenação, que leva ao palco personagens como ratos e baratas, mas espelhando mazelas humanas, fica em cartaz de sexta a domingo, no mesmo horário, até 16 de dezembro.

A direção é de Fábio Espírito Santo, vencedor do edital do TCA, que, além do desafio de, pela primeira vez, encenar um musical totalmente cantado (sem intercalação de textos), assina dramaturgia inédita e iluminação cênica.



Escória - "Falo de uma escória, do ponto de vista moral e ético, que está presente entre nós. A história é ambientada nos esgotos de uma metrópole no submundo", informa o diretor, que leva ao palco uma banda ao vivo, integrada pelos músicos Leonardo Bittencourt, Mauricio Lourenço e Ricardo Cain.

"No centro da trama há dois fios condutores: de um lado, a personagem Dona (papel da atriz Vanessa Melo), uma barata adolescente fútil, orfã de mãe, filha de um megaempresário pedófilo (Daniel Calibam). Do outro, o personagem Dom (Ciro Sales), um rato também adolescente, que gosta de queimar ratos e baratas e que é filho de um senador corrupto (Urias Lima) e mãe alcoólatra (Sibele Lelis).

Integram ainda o elenco, Ariane dos Santos Souza e Diogo Lopes Filho, que fazem papéis de narradores, além de Camilla Sarno, Fernando Ishiruji, Luisa Topazio Muricy e Leandro Villa. Eles foram selecionados em processo de audição que envolveu 210 candidatos. As canções originais são de Jarbas Bittencourt e Ronei Jorge.

Dramaturgia - Amor Barato.... venceu o Edital de Apoio à Criação de Textos Dramatúrgicos do Estado da Bahia (Funceb/Secult), em 2010. "Quando concorri, em 2010, quis falar de temas contemporâneos que estavam e continuam a me incomodar", conta Espirito Santo.

Não é a primeira vez que o encenador é premiado em dramaturgia. Com o texto A Farsa da Usura, venceu o Concurso Nacional de Dramaturgia Álvaro de Carvalho/Santa Catarina, em 1998.

Também na área de iluminação cênica, Fábio Espírito Santo já foi agraciado com o troféu Braskem de Teatro/2008 pelo seu trabalho nos espetáculos O Olhar Inventa o Mundo, Batata e Casa Número Nada. E como diretor assinou, entre outras, a peça Sobre Flores no Asfalto Quente (2009); o espetáculo circense Histórias Contadas de Cima (2008) e a comédia Divorciadas, Evangélicas e Vegetarianas.

No edital do TCA, Espírito Santo concorreu com cinco projetos. Entre os maiores desafios, "o de produzir um texto todo na lírica e o tempo de ensaio: dois meses, apenas". Mas contou com consultorias valiosas nas áreas cênicas e musicais, a exemplo do diretor José Possi Neto e do maestro Ângelo Rafael.

A coreografia é de Ana Paula Bouzas. O cenário, de Rodrigo Frota; figurino, Rino Carvalho, e maquiagem, Marie Thauront. Assinam a produção a Invencionicce Comunicação e Projetos e a Da Rin Produções Culturais.

