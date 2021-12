Musical Amor Barato é atração do projeto Domingo no TCA

O espetáculo musical Amor Barato, 18ª montagem do Núcleo do Teatro Castro Alves, integra o projeto Domingo no TCA, que contempla a realização de espetáculos cênicos ou musicais ao preço de R$ 1. A apresentação da montagem será às 11 horas, na sala principal do teatro.

Trata-se de uma boa oportunidade para conferir Amor Barato, que concorre ao Prêmio Braskem de Teatro 2012, nas categorias de melhor espetáculo adulto, melhor ator (Urias Lima) e especial (figurino, de Rino Carvalho e trilha sonora, de Jarbas Bittencourt e Ronei Jorge).

O diretor Fábio Espírito San to informa que, para a sala principal do TCA, foram realizadas apenas algumas intervenções técnicas, para se adequar ao espaço, já que a Sala do Coro, onde o espetáculo fez temporada, é menor.

"Som e luz foram adequados ao espaço, bem como a organização espacial dos intérpretes", frisa o encenador. E lembra que a montagem inspirada na obra infantil O Casamento de Dona Baratinha aborda, entre outros temas, as disputas nas esferas do poder, corrupção política e social, degradação da estrutura familiar, violência juvenil e erotização feminina.

No elenco, os atores Ariane dos Santos Souza, Camilla Sarno, Ciro Sales, Daniel Calibam, Diogo Lopes dos Anjos Filho, Fernando Ishiruji, Luisa Topazio Muricy, Leandro Villa, Sibele Lelis, Vanessa Mello e Urias Lima dão vida aos persoangens.

A trilha sonora é original, com músicas criadas por Jarbas Bittencourt e Ronei Jorge com letras aasinadas por Fábio Espírito Santo.

Interior - Após a apresentação do TCA, o espetáculo parte em itinerância pelo interior do Estado e se apresenta nas cidades de Santo Amaro (dias 8, 9 e 10), Vitória da Conquista (15, 16 e 17) e Itabuna (19, 20 e 21).

