Musical A Bela Adormecida chega a Salvador

O espetáculo musical A Bela Adormecida, de Goiânia, chega a Salvador. A peça, que leva à cena um clássico de conto de fadas, é dirigida e adaptado por Luiz Roberto Pinheiro, que há 20 anos atua na área e é referência nacional em teatro infantil.

A montagem, que será apresentada aos sábados e domingos no Teatro Sesc Casa do Comércio (Caminho das Árvores), até o próximo dia 13, aos sábados e domingos, às 16h, conta com efeitos especiais e de luz, cinco cenários virtuais, cinco telões cenográficos, 75 peças de figurinos, entre roupas, luvas e perucas, além de trilha sonora especialmente feita para o espetáculo e coreografias variadas. Os ingressos custam R$ 60 (inteira).

O diretor Luiz Roberto Pinheiro, da Pinheiro Produções Artísticas, que já trouxe para a capital baiana mais de 20 espetáculos, afirma que o custo da montagem ficou em torno de R$ 95 mil.

"Como já tenho trabalho estabelecido, não tenho dificuldade em vender antecipadamente para as escolas. Parte desta renda é viabilizada para a produção de espetáculos e turnê", diz.

A trama

"O clássico conto de fadas A Bela Adormecida possui dezenas de versões. A dos irmãos Grimm tem mais de 10 fadas madrinhas; de Charles Perrault, são cinco; na versão da Disney, três. Na nossa versão, há apenas duas fadas madrinhas: a Fada Branca, que é a boa, e Malévola, que é má", afirma Pinheiro.

A trama conta a história da linda princesinha Aurora, de um reino muito longe. Na festa do seu batismo, o rei e a rainha convidam a Fada Branca para ser a madrinha da princesa. Uma outra fada, a Malévola, se sente rejeitada por não ter sido convidada ao evento e lança uma maldição: quando completar 15 anos, a princesa deverá espetar um dedo numa roca e morrer.



Imediatamente, a fada boa contrapõe: "Ela não morrerá, mas dormirá 100 anos, até que seja despertada por um beijo de um príncipe".

Flashback

"Nesta encenação utilizo o recurso do flashback. A peça começa no meio e depois volta ao início para contar a história, mas tudo de uma maneira bem didática, de fácil entendimento para as crianças", afirma Luiz Roberto Pinheiro.

"A essência do conto infantil que trata da rejeição, sentimento que faz sofrer, é mantida", afirma o diretor, que acredita que a criança acaba compreendendo que nem sempre ela pode ser convidada para os eventos que deseja.

O elenco apresenta no papel da protagonista a atriz Amanda Constantino. O ator Kássio Lagares interpreta o Príncipe, a atriz Isadora Castro representa Malévola, a fada má, e a intérprete Gisele Farias faz o papel da fada boa.

Os figurinos são assinados por Ana Maria Mendonça. Pinheiro informa que as músicas do turco Can Kanbay, no estilo da Broadway, foram especialmente preparadas para a montagem.

Produção

A peça, que estreou em Goiânia e já foi apresentada em outras cidades brasileiras, depois de Salvador segue para Campinas, passando em seguida por São Paulo e Brasília.

A Bisa Almeida Produções, responsável por trazer este espetáculo para Salvador, já trouxe Fulanos da Cia La Arena, da Argentina, Circo Fokus Bocus, da Cia de Teatro Negro da Bulgária, e Diálogo no Escuro, da Alemanha, entre outros.



Bisa lembra o psicólogo Bruno Bettelheim e diz que os contos clássicos são a condensação dos dramas humanos. "Neles encontramos conflito e solução, com final feliz".

Cinema

O conto está em alta. Está previsto para estrear em breve no país Malévola, filme da Disney sobre a Bela Adormecida, com Angelina Jolie fazendo o papel da vilã.

O italiano Marco Belocchio dirigiu Bella addormentata.

O filme representou o drama real de Eluana Englaro, 38, que estava em estado vegetativo desde os 21 anos. Quando o pai decide suspender sua alimentação artificial, divide opiniões naquele país, contra e a favor da eutanásia.

