Murilo Couto apresenta stand-up na Casa do Comércio

O ator e humorista Murilo Couto, integrante do programa "Agora é Tarde", comandado por Danilo Gentili, vem a Salvador pela primeira vez para apresentar seu show de stand-up comedy "Eu, eu, Murilo", nos dias 13 e 14 de outubro no teatro Sesc Casa do Comércio.

O espetáculo traz uma visão crítica e bem humorada dos costumes e fatos cotidianos, baseado na trajetória de vida do ator. Os ingressos já estão à venda e custam R$50 (inteira) e 25 (meia).



Entre os temas abordados no show, Murilo comenta sobre sua condição de migrante, a saída de Belém (sua cidade natal) e a sua adaptação em outras cidades; o fato de ser paraense e a falta de conhecimento das pessoas em relação à sua terra; a banda Calypso; e os nomes das bandas de pagode e axé e suas letras enigmáticas.

