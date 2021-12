Mundo Bita apresenta novo show infantil em Salvador

O espetáculo infantil do grupo Mundo Bita será apresentando em uma nova temporada em Salvador. A atração chega à capital baiana no Dia das Crianças, 12 de outubro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos, que custam a partir de R$ 35, estão à venda no site Ingresso Rápido, nas bilheterias do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

Intitulado 'Dentro do Mundo Lá Fora', o show vai reforçar uma mensagem que incentiva brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão. “É importante que a criança descubra o mundo através do contato direto com as plantas, os bichos e outras pessoas. Desde os primeiros clipes, o Mundo Bita aborda a necessidade do indivíduo se desenvolver no ambiente externo. Nesse panorama, o tema do show vem como uma continuação natural do conteúdo que defendemos”, explica Chaps Melo, criador do espetáculo.

No repertório, 'Dentro do Mundo Lá Fora' terá 19 músicas, contemplando todos os álbuns da animação. As canções do 'Mundo Bita', que conta com 2,2 milhões de inscritos no Youtube, foram escolhidas pelo público por meio das redes sociais.

Idealizado pela Mr. Plot, o Mundo Bita é conhecido em todo o Brasil por meio de clipes musicais autorais e educativos, que já ultrapassaram 3 bilhões de visualizações e está presente em diversas plataformas e canais como Discovery Kids, Netflix, PlayKids e Spotify.

