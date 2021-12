Mundo Bita abre sessão extra em Salvador no Dia da Crianças

A nova turnê do Mundo Bita, “Dentro do Mundo Lá Fora”, abriu uma sessão extra para a apresentação que acontecerá na Sala Principal do Teatro Castro Alves, no Dia das Crianças, 12 de outubro.

Com ingressos já à venda no Ingresso Rápido, bilheteria do TCA e SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, a nova sessão acontecerá às 14h. Ainda há ingressos para o show das 16h30.

O grupo infantil, que já possui mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, tem como objetivos o incentivo às brincadeiras ao ar livre, o contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão.

“É importante que a criança descubra o mundo através do contato direto com as plantas, os bichos e outras pessoas. Desde os primeiros clipes, o Mundo Bita aborda a necessidade do indivíduo se desenvolver no ambiente externo. Nesse panorama, o tema do show vem como uma continuação natural do conteúdo que defendemos”, explica Chaps Melo, criador do Mundo Bita.

Dentro do Mundo Lá Fora terá um repertório maior do que o show anterior, com quatro músicas a mais, sendo 19 canções que contemplam todos os álbuns da animação.

