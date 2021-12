Mostra Teatro Nu apresenta Os Javalis e Sargento Getúlio

O projeto Mostra Teatro Nu aos espetáculos baianos Os Javalis e Sargento Getúlio, que farão curta temporada no mês de novembro nos teatros Molière e Cine-Cena Itaigara, respectivamente.

Em Os Javalis, o diretor Gil Vicente buscou inspiração no teatro do absurdo, mais especificamente na obra O Rinoceronte, de Eugène Ionesco. O dramaturgo criou uma obra aberta que faz reflexões a partir de metáforas políticas. Os atores Carlos Betão (Gabriela - Sargento Getúlio) e Marcelo Praddo (Boca de Ouro) interpretam Homem A e Homem B, que acabam sitiados em casa por um ataque de Javalis em fúria, que parecem ter devorado todos os moradores da cidade. A peça fica em cartaz às quartas e quintas, até o dia 29 de novembro, às 20h, no Teatro Molière.

Já o monólogo Sargento Getúlio foi adaptado por Gil vicente a partir do romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro. Getúlio Santos Bezerra tem a incumbência de levar um prisioneiro político de Paulo Afonso, na Bahia, a Aracaju, em Sergipe. Durante o caminho, a ordem é desfeita, mas Getúlio, interpretado por Carlos Betão, se recusa a obedecer. O espetáculo fica em cartaz às sextas e sábados, às 20h, até o dia 1º de dezembro, no Cine-Cena Itaigara.

