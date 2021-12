Mostra Prêmio Braskem de Teatro começa nesta quinta com duas peças

Começa nesta quinta-feira, 28, a 5ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro, reunindo nove espetáculos que concorrem à edição 2019 da premiação. A abertura é marcada pela apresentação das peças 'As Tentações de Padre Cícero', na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, e 'Por que Hécuba', no Teatro Vila Velha. As montagens seguem em cartaz até domingo, 31.

"As Tentações de Padre Cícero" é escrita e dirigida por Gil Vincente Tavares e apresenta no palco o personagem Cícero Romão Batista, que ganhou destaque na religião e política do Nordeste, e que também participou de importantes eventos do cenário político brasileiro. No palco, o ator Marcelo Praddo trabalha ao lado do músico Elinaldo Nascimento, além de Lúcio Tranchesi, Marcos Lopes e Denise Correia.

Já "Por que Hécuba" narra a história da rainha que teve sua vida devastada na Guerra de Tróia. Os deuses do Olimpo se deleitam, do alto de seus camarotes no Carnaval, enquanto no chão da praça campeiam a violência, a impunidade e as desigualdades sociais.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias dos teatros ou através das plataformas Ingresso Rápido e Sympla.

adblock ativo