Mostra Negra de Artes Cênicas reúne seis espetáculos na Barroquinha

O Espaço Cultural da Barroquinha recebe a partir desta terça-feira, 23, a programação da 2ª Mostra Negra de Artes Cênicas, que reúne seis espetáculos até 28 de abril.

Com objetivo de oportunizar o protagonismo negro no teatro, estimular discussões sobre o corpo negro e o racismo, a mostra traz as peças 'V de Viado', 'Chame Gente', e 'As Feministras de Muzenza' como algumas das principais atividades.

A Mostra Negra de Artes Cênicas, e um projeto independente, cooperativo, e que busca o fortalecimento de artistas e grupos que trabalham com temática negra. Na primeira semana do evento, a programação foi apresentada no Espaço Cultural Alagados, também em Salvador.

adblock ativo