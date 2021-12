Mostra de teatro para crianças ocupa teatros Sesi e Acbeu

No mês dedicado às crianças, é grande o apelo ao consumismo. Para combater esta prática e valorizar o teatro e a cultura local, o Espaço de Experimentação Artística criou a primeira edição do Festival Infantil de Artes - FIA, que tem início neste sábado, 10, e prossegue até o dia 25, nos teatros Sesi e Acbeu.

Neste período serão apresentadas três peças: Noite de Pijama, Sonho de Uma Noite de Verão e João do Pé de Feijão, além de Oficina de Artes Plásticas para Crianças e uma mesa de debates com arte-educadores.

A diretora teatral e produtora, Fernanda Paquelet, afirma que "o festival foi feito com recursos da Quatro Produções, já que tanto os editais da Caixa e do Governo (Eventos Calendarizados) só apoiam as mostras a partir da terceira edição".

Brincadeiras e clássico

A estreia acontece com o espetáculo Noite do Pijama, neste sábado, às 11 horas, no Teatro Sesi. O texto e a direção são de Jarbas Oliver, que também atua no espetáculo ao lado de Igor Epifânio, Marília Castro, Alexandre Moreira e Mariana Moreira.

Jarbas afirma que a peça conta a história de cinco crianças que se divertem com brincadeiras que não usam a tecnologia. Oliver diz que "o espetáculo também reflete sobre o cotidiano que tem afastado os pais dos filhos.''

Já Sonho de Uma Noite de Verão, direção de Celso Jr, está em cartaz, sempre aos sábados e domingos, as 16 horas. Celso, que adaptou o texto clássico de William Shakespeare, informa que a montagem, que reúne 11 atores, de 11 a 14 anos, se aproxima do universo contemporâneo, acrescentando que alguns personagens utilizam até o celular e adotam o selfie, o que deverá criar identificação com a plateia de jovens.

Convidados

Trata-se do sétimo espetáculo do grupo em cinco anos de trabalho e o diretor, que também é dramaturgo, ressalta que ficou muito feliz com o resultado da montagem. Não faltam nesta trama de muito humor atores convidados como Vitório Emanuel, Karina Alatta e Paulo Lopes.

O festival também traz de volta à cena João do Pé de Feijão - Sonhe, Acredite e Suba!, direção coletiva, adaptada de texto clássico.

