Morre o produtor cultural Ruy Cezar, fundador da Via Magia

Morreu na manhã desta sexta-feira, 28, aos 57 anos, o produtor cultural Ruy Cezar, fundador da Casa Via Magia. Ele estava internado no Hospital Aliança há 10 dias para tratamento de um câncer, que enfrentava há cerca de dois anos.

De acordo com a coordenadora de projetos da Via Magia, Daiane Fontes, o velório acontece durante todo o dia nesta sexta. O artista será cremado neste sábado, 29, às 10h, no cemitério Jardim da Saudade.

Além de produtor, Ruy Cezar era dramaturgo e ator de teatro, e desenvolvia projetos comunitários no bairro do Engenho Velho da Federação. A Casa Via Magia foi criada por ele para promover a cooperação cultural e o desenvolvimento comunitário, através do estímulo à educação, cultura e da pesquisa pedagógica.

O artista nasceu na Bahia em 1956. Estudou Comunicação na Universidade Federal da Bahia e, em 1979, liderou o processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes (UNE), do qual foi o primeiro presidente do novo momento da organização.

Foi preso, torturado e, aos 22 anos, já havia se tornado uma liderança política de esquerda. Durante 10 anos, desenvolveu projetos em parceria com a Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos, criando a Rede Latinoamericana de Produtores Culturais e montando escritórios em todos os países da América Latina e Caribe.

Em 1982, Ruy fundou a Casa Via Magia, em Salvador, que hoje apoia trabalhos de pesquisa da Escola e do Centro de Desenvolvimento de Capacidades, além de promover eventos como o Mercado Cultural e o Fórum Cultural Mundial, que recebeu um público de mais de 100 mil pessoas em São Paulo (2004) e no Rio de Janeiro (2006).

