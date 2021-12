Morre o diretor e professor de teatro Gilberto Filho

O diretor e professor de teatro Gilberto Filho foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 27, em sua casa, no bairro de Brotas.

Gilberto Filho dirigia a companhia infantil Caras e Bocas, voltada para educação de crianças e jovens das cidades de Salvador e Lauro de Freitas, e o projeto social Cena e Arte.

A maioria dos seus trabalhos eram direcionados a comunidades carentes, crianças e jovens.

Em nota, a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) lamentou a morte do diretor. "Gil era uma pessoa de bem, com palavras sempre afetuosas e positivas. Um ser humano simples, visionário, extremamente solidário", declarou a diretora da Funceb, Fernanda Tourinho.

O sepultamento acontece na tarde desta quint-feira, 28, às 16h, no Cemitério Quinta dos Lázaros.

adblock ativo