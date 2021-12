Morre atriz Auristela Sá, do Bando de Teatro Olodum

Morreu na madrugada desta terça-feira, 12, a atriz Auristela Sá, integrante do Bando de Teatro Olodum, que participou de filmes como Ó Pai, ó e Jardim das Folhas Sagradas e do espetáculo Cabaré da RRRaça.

Auristela lutava contra um câncer no pulmão e estava internada no Hospital Jorge Valente. Amigos e admiradores deixaram mensagens no perfil do Facebook. "Como é triste acordar e descobrir que uma pessoa linda e cheia de vida se foi... mas é assim, sempre assim. Auristela Sá, sua estrela nunca vai se apagar! Vá na paz!", registrou Márcia Lima.

O corpo da atriz será velado no Lar Franciscano, em Alagoinhas, e o sepultamento acontece às 17h desta terça, no Cemitério da Saudade, também no município.

Homenagens - Em nota emitida à imprensa, o Conselho Estadual de Cultura da Bahia lamentou a morte da atriz , afirmando que ela era reconhecida por seu talento e carisma. "Auristela foi uma voz engajada na lutra contra o racismo e se destacou com graça e sensualidade em espetáculos como Ó Paí, Ó! e Cabaré da Rrrrrraça. Uma luz se apaga e deixa um imenso vazio na cena local", lamentou um dos conselheiros do órgão, Marcos Uzel.

A coordenadora do Bando de Teatro Olodum, Chica Carelli, destaca que a morte da atriz representa uma grande perda do teatro baiano . "É lastimável. Ela era uma atriz de grande talento. Uma perda muito grande para todo teatro baiano. Ela era fundamental na estrutura organizacional do Bando, tanto como atriz quanto produtora", diz Chica Carelli.

Trajetória - Intérprete de inúmeros personagens, Auristela iniciou a carreira no Bando de Teatro Olodum em 1994, no espetáculo "Bai Bai Pelô", além de ter atuado em peças como "Bença" (2010), "Áfricas" (2007), na remontagem de "Sonho de uma noite de verão" (2006), da obra de William Shakespeare. A atriz foi responsável pelo sucesso da cantora Flávia Karine, em Cabaré Rrrrraça (1997), e de Carmem lavadeira, em "Ó Pai Ó" (1992), tanto no teatro quanto no cinema e na televisão. Ela integrou a companhia durante 20 anos.

adblock ativo