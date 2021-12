Morre a atriz Frieda Gutmann, 67 anos, uma das mais atuantes do teatro baiano

No efervescente universo do teatro baiano da segunda metade do século passado, havia um nome sempre presente nas montagens que fervilhavam na capital baiana. Esse nome era o da atriz Frieda Gutmann, que morreu nesta sexta-feira, 19, aos 67 anos, de fibrose pulmonar em Hamburgo, na Alemanha, enquanto visitava a filha.

Com cerca de 60 trabalhos no currículo, entre peças de teatro, filmes e programas de televisão, Frieda marcou o teatro baiano com sua veia cômica e seu bom humor característico. Ganhou o prêmio Martim Gonçalves (atual Braskem) três vezes como melhor atriz coadjuvante pelos espetáculos Bocas do Inferno (1979), Desmemórias (1980) e O Cavalo Transparente (1983), além de ter sido indicada a outros prêmios.

No cinema, sua maior parceria foi com o diretor Edgard Navarro, com quem fez O Super Outro, Eu me Lembro e O Homem que Não Dormia. Mas Frieda atuou também em O Jardim das Folhas Sagradas, de Pola Ribeiro.

Memória

Para o ator Marcelo Praddo, a lembrança de Frieda é sempre a de uma pessoa cheia de humor. “Nunca trabalhamos juntos, mas éramos muito próximos e lembro que ela, no palco, tinha uma postura muito irreverente e uma marca muito própria”.

O corpo da artista será cremado na Alemanha e as cinzas, trazidas para Salvador. Frieda foi casada com o músico Moisés Gabrielli e deixa dois filhos, Ella e Erich.

