Moradores do Bairro da Paz protagonizam espetáculo no teatro SESI Rio Vermelho

Moradores do Bairro da Paz farão apresentações de dança afro e teatro que acontecem no teatro SESI Rio Vermelho a partir das 19h, desta segunda-feira, 10. Com o nome de “Resistir para Existir”, o espetáculo é uma narrativa de ficção, baseada na história de fundação do Bairro, quando os primeiros moradores chegaram à comunidade.

O evento aborda o contexto da cultura urbana e os aspectos problematizadores que permeiam a sociedade contemporânea em relação às diferenças. Dirigida pelo professor Robson Correia, a montagem tem o objetivo de estimular o espectador a refletir sobre suas atitudes para contribuir com o fim da intolerância, em âmbito individual e coletivo.

As apresentações são o resultado das oficinas ministradas durante o segundo semestre deste ano no Programa Avançar.

