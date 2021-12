Montagem reflete sobre a falta de ética e disputa pelo poder

Meu maior desafio nesta peça é o de falar de temas que estão na boca de todo mundo e que estão sendo veiculados constantemente nas mídias sociais: a falta de ética, a disputa pelo poder, a crise moral...". A afirmação é do diretor Paulo de Moras, em relação ao espetáculo O Dia em que Sam Morreu, que encerra turnê pelo Nordeste em Salvador.

A montagem, uma realização da Armazém Companhia de Teatro, será apresentada sexta, 10, e sábado, 11, às 21 horas e domingo, 12, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Contemporaneidade

Questões contemporâneas são enfocadas em três histórias do espetáculo, que começam sempre do mesmo jeito: um rapaz, armado com uma pistola, invade um hospital e faz alguns reféns. Paulo de Moraes explica que o personagem central não é o Sam do título do espetáculo, mas o dia. Na primeira história, o jovem Samuel, que invade o hospital, tem um embate com o cirurgião-chefe.

Na segunda trama, o embate acontece entre Samantha (Sam), uma juíza criminal e um talentoso cirurgião com uma moral bastante flexível. Já no terceiro enredo, o embate é entre uma garota de programa às voltas com o pai doente e Samir, um velho palhaço. A invasão de um hospital vislumbra a trajetória de cada personagem cujo apelido é Sam, e que morre nessa ação de um jovem que quer mudar tudo que acredita estar errado no sistema.

Quebra do realismo

O espetáculo traz espaço cênico onde os personagens transitam por vários lugares, sem ter mudanças no cenário. O público verá painel com telas de acrílico, onde incidirá a luz, e equipamentos de hospital como macas, gavetas e até bonecos de madeiras. Instrumentos cirúrgios também são utilizados pelos personagens.

"Ao mesmo tempo que a ação da peça é realista, existe um elemento em cena que quebra esta estética: a presença de um músico. Se por um lado ele acentua a dinâmica da ação e o clima, por outro lado, ao se manifestar já quebra o clima de realismo", afirma Paulo de Moraes.

O elenco reúne no palco Jopa Moraes, Lisa Eiras, Marcos Martins, Otto Jr., Patrícia Selonk e Ricardo Martins. A dramaturgia é assinada por Maurício Arruda Mendonça e Paulo de Moraes. O espetáculo, que foi eleito pelo jornal Folha de São Paulo como Melhor Estreia Teatral de 2014, também conquistou prêmios nos festivais de teatro da Europa (Avignon, na França, e Edimburgo, na Escócia).

"A recepção ao espetáculo tem sido muito boa. As pessoas criam uma identificação com os assuntos. Embora não tenhamos respostas para os temas focados, acredito que levantamos boas questões", finaliza Paulo de Moraes.

