Montagem O Último Godot estreia nesta terça

Nesta terça-feira, 6, às 20 horas, estreia no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha (Campo Grande) a montagem de O Último Godot. A peça foi criada a partir do texto do romeno Matéi Visniec e apresenta dois personagens.

Dirigida por Márcio Meirelles, a montagem apresenta a união entre o Bando de Teatro Olodum e a Universidade LIVRE de Teatro Vila Velha, com os atores Vinicius Bustani e Leno Sacramento.

No palco, os dois encenam o encontro imaginário entre Beckett e Godot, criador e criatura.

A interação da LIVRE com o Bando já havia ocorrido com a presença de membros da LIVRE substituindo atores do Bando na última temporada de Cabaré da RRRRRaça.

