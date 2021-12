Montagem comemora os 10 anos d'A Outra Cia. de Teatro

A Outra Companhia de Teatro comemora 10 anos refletindo sobre o próprio trabalho do grupo. A montagem O Que de Você Ficou em Mim, em cartaz nesta sexta-feira, 28, às 20 horas, no espaço Casa d'A Outra, Politeama, revela os bastidores dos artistas da trupe, em encenação que utiliza o recurso do metateatro.

A ideia, de acordo com o ator Roquildes Junior, é "fazer uma reflexão sobre o fazer artístico, as motivações, as angústias, os conflitos sociais e familiares que envolvem a decisão de ser artista, tendo como foco os problemas vivenciados pelo nosso grupo".

A encenação, que conta no elenco com os atores Anderson Danttas, Eddy Veríssimo, Israel Barretto, Luiz Antônio Jr., Luiz Buranga e Roquildes Junior, tem duração de 50 minutos.

Perdas familiares

Com direção de Thiago Romero, que divide o texto com Luiz Antônio Jr, a peça revela ao público alguns problemas familiares vivenciados pelos artistas.

Em determinada cena, por exemplo, é mostrado o drama da intérprete Eddy Veríssimo, que perdeu o pai 15 dias antes do seu casamento, com tudo já preparado.

O ator Roquildes Junior diz que em outra cena também é enfocada a morte de seu pai, quando ele tinha 15 anos. "Meu pai tinha uma cardiopatia severa. Quando nasci, ele já estava desenganado. Convivi com esta realidade na infância e adolescência", destaca.

Os problemas internos da companhia também são desvelados para o público. Em uma parte da encenação é mostrado um embate entre ator e diretor.

Enquanto o encenador propõe que o grupo viaje para apresentações, um dos atores afirma que não vai viajar porque tem trabalho e não pode deixar a família.

São diversas situações que mostram como a trajetória de cada integrante interfere diretamente no cotidiano da Cia. A peça também faz referência ao texto Cortando Cebola, de Elisa Lucinda.

Trajetória

A Outra Companhia tem no repertório peças como Arlequim, Servidor de Dois Patrões e Remendo, Remendó, que chegou a receber indicações ao Prêmio Braskem de Teatro. Recebeu críticas positivas pela encenação de Mar Me Quer, texto de Mia Couto.

Atualmente, tem sede em um centro comercial e ressente-se da falta de patrocínio.



Confira mais opções de lazer na Agenda 2+

adblock ativo