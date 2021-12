Montagem celebra 50 anos de 'Dois Perdidos Numa Noite Suja'

Dois personagens, duas personalidades contrárias. No meio dessa analogia, um conflito provocado por um par de sapatos. Paco e Tonho são dois carregadores de caminhão que dividem um quarto de hospedaria e vivem à margem da sociedade. Se eles têm algo em comum, é a ambição pela ascensão social.

Cinquenta anos depois que o dramaturgo Plínio Marcos escreveu Dois Perdidos Numa Noite Suja, a montagem ganha vida com os atores Rodrigo Simas e Kayky Brito, conduzidos pelo diretor Luiz Valcazaras.

A peça entra em cartaz por apenas dois dias, nesta terça, 6, às 21 horas, e quarta, 7, às 19 horas, no Teatro Jorge Amado.

No texto, Paco, na pele de Kayky Brito, é um rapaz sem estudo e sem formação, porém, com um belíssimo par de sapatos. Já o Tonho, tem formação, tem uma família e precisa de bons sapatos para uma entrevista de emprego que pode mudar a sua vida. "A peça se desenrola na paciência de Tonho pedindo o sapato e na intolerância de Paco em não emprestar. Aí que desencadeia o conflito da história", explica Kayky.

Os diálogos, recheados de rispidez e sarcasmo, acontecem no beliche, que centraliza o cenário envolto por caixas de papelão. "Essa contigência do diretor é espetacular, porque ele saiu do óbvio, mas manteve o texto intacto. Colocando suas referências em pequenas coisas no cenário, figurino e montagem", conta o ator.

Para incorporar os personagens, Luiz Valcazaras também utilizou outras referências sutis vindas de obras como Esperando Godot e Clube da Luta, que constroem com perfeição essa relação entre duas identidades antagônicas.

"Um é tolerante o outro é intolerante. Um é calmo o outro é tinhoso. Eu costumo dizer que a intolerância do Paco é um rio cheio, e a paciência do Tonho é um rio que transborda. O sapato está no meio dessa correnteza. É o conflito social que fica entre esses dois rios", destaca Kayky.

Diferente das outras montagens, Rodrigo Simas vê na versão de Valcazaras uma atmosfera mais contemporânea: "Percebi que as outras peças eram mais escuras, mais densas e sujas. Luiz conseguiu fazer com que a história ficasse mais sutil".

Apesar dessas diferenças, a peça sempre provoca uma reflexão sobre a condição de angústia do homem marginalizado, seja pelo motivo financeiro, o mais visível, seja pelas questões íntimas e existenciais.

"As metáforas e os trocadilhos se relacionam muito com o que acontece hoje sobre a falta de oportunidade. O jogo entre Paco e Tonho é um jogo de poder", revela Rodrigo. "Hoje em dia, você pode ter estudo, mas se não tiver os dois dentes da frente, você tem um empecilho para chegar em um lugar melhor. E o sapato cumpre esse papel na peça".

