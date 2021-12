Montagem baiana adapta obra de Williams com símbolos

O espetáculo Essa Propriedade Está Condenada estreia nesta quinta-feira, 11, no Teatro Martim Gonçalves, e tem como desafio tratar de questões sociais com um olhar poético. Temas como o abuso sexual infantil, o abandono e a desestruturação familiar são o pano de fundo do texto de Tennessee Williams, adaptado pelo diretor Érico José. O autor norte-americano completa 30 anos de morto em 2013.

"Tennessee Williams é um autor que vai tocar em pontos que não são tão frequentes no teatro, são delicados, difíceis, tabus na sociedade. É isso que me move a colocá-lo em cena", explica Érico, que vem de uma herança de espetáculos de Nelson Rodrigues, outro escritor que também aborda as questões sociais em suas obras.

Em Essa Propriedade Está Condenada, a menina Willie conta histórias de sua vida a Tom, garoto que conhece na linha do trem. Aos 13 anos, ela vive em uma casa abandonada perto da estação de trem e lembra com saudade de Alva, irmã um pouco mais velha com quem teve que ficar, depois da fuga da mãe com o homem que freava os trens e o sumiço do pai alcoólatra. Os homens da região abusaram de Alva até sua morte por tuberculose e Willie teve que assumir o lugar de cortesã da irmã.

A singeleza da personagem é alternada com momentos de alta densidade e dramaticidade, o que se transforma em uma brincadeira de criança, espécie de jogo de verdade e fingimento.

"Eu tento aproximar a temática do público a partir de elementos simbólicos, porque o próprio Tennessee Williams não queria fazer uma coisa panfletária. A gente tornou o texto mais contundente e mergulhou no subtexto do que o autor queria passar ", acrescenta Érico.

Simbolismo - Para distanciar-se de uma interpretação naturalista e dar um caráter mais simbolista à montagem da Companhia de Teatro da Ufba, o diretor utiliza técnicas não muito habituais no teatro nordestino: a biomecânica teatral de Meierhold (dos anos 1940) e o butô (dança que surgiu no Japão pós-guerra). "A intenção da biomecânica teatral de Meierhold é o ator ter total domínio rítmico e plástico do seu corpo e da sua voz no espaço. Já o butô traz uma forte intensidade dramática, que trabalha o corpo a partir de sensações de morte e de dor", explica o professor e pesquisador da Escola de Teatro da Ufba.

Essas técnicas, aliadas a elementos cênicos e sonoros, resultam na interpretação de espectros em vez de crianças. "Eles têm o corpo inteiro pintado de branco, uma influência direta do próprio butô, e se movimentam de forma não natural. A gente trabalha com o princípio do deslocamento como se fosse coreografia". Para Érico, essa interpretação distinta da cotidiana causa um impacto direto no público. "A perda de alguns referenciais na encenação dá ao texto a possibilidade que eu buscava, a fantasia para a imaginação dessa menina, que conta sua história, que às vezes parece ser mentira, às vezes parece ser verdade".

Preparação - Para dar vida a Tom e Willie, o diretor precisava de atores jovens, mas que tivessem disponibilidade física para compor os personagens a partir de um viés que não o psicológico. Augusto Nascimento e Uerla Cardoso, alunos do curso de interpretação teatral da Ufba foram os escolhidos.

"Fizemos quatro meses de treinamento físico e de laboratório em cima dessas técnicas, de onde os personagens foram fluindo e sendo construídos", conta Érico José, para quem o ator também é um criador do espetáculo. "Eles têm uma contribuição fundamental para o espetáculo ser o que é hoje. É uma via de mão dupla. Um trabalho que vai formar também os atores, que em resposta terminam ajudando na construção do espetáculo".

Essa Propriedade Está Condenada é o viés prático de um projeto de Érico José no Grupo de Pesquisa em Encenação Contemporânea (GPEC). O professor teve contato com a biomecânica teatral de Meierhold em um pós-doutorado na França e na Itália, época em que também passou a fazer cursos de butô. "Se faz muita experiência com o butô e com a biomecânica, porém no Nordeste não há pessoas trabalhando nessa interseção", conclui Érico José.

