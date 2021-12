Montagem aborda incertezas do futuro e falta de comunição

Prêmio Nobel de Literatura em 1969, o dramaturgo e escritor irlandês Samuel Beckett é autor de obras teatrais emblemáticas, reconhecidas mundialmente, como Esperando Godot, Dias Felizes e Fim de Partida, só para citar as mais encenadas.

O público baiano tem, neste final de semana, oportunidade de conferir fragmentos, peças curtas e poemas menos conhecidos do autor, que revolucionou o teatro com experimentações cênicas e ousou na estética (e texto) cada vez mais minimalista.

Trata-se do espetáculo Notícias de Godot, que será apresentado no Teatro Vila Velha, nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, às 20 horas, e domingo, 22, às 19 horas. A montagem fica em cartaz até o próximo dia 5 de junho. A direção é de Celso Jr., pesquisador da obra do autor.

Momento atual

O encenador, que também é ator, dramaturgo e professor universitário, leva ao palco atores de diferentes gerações da Universidade Livre do Teatro Vila Velha. Ele e a atriz Chica Carelli participam com voz em off.

"Eu fiz a seleção de obras menos conhecidas de Beckett, algumas que ainda não tiveram tradução em português. A ideia foi focar o que se tinha relevante para dizer", afirma Celso, que acrescenta que o espetáculo tem muito a ver com a atualidade. Em que sentido?

"Notícia de Godot espelha o mundo atual pois fala da demolição de certezas, impossibilidade de comunicação... Beckett aponta um mundo de desesperança que acaba sendo uma denúncia, um alerta para que se faça algo", afirma o diretor. Solidão e vazio existencial não ficam de fora.

Obras

Celso Jr. informa que entre os textos utilizados na montagem estão trechos da peça Vai e vem — "que Beckett renegou em vida"—, Eleutéria e Cadeira de Balanço".

Entre os poemas, Cascando e Abra o jogo. O diretor cita um texto de Beckett a em que um personagem diz: "É preciso continuar. Não posso continuar. Vou continuar", o que traduz o embate entre a esperança e desesperança.

Os temas são colocados em cena através de procedimentos-chave da pesquisa do encenador: fragmentação corporal, expressividade a partir da consciência da ação da força da gravidade, dissociação corpo/voz, repetições.

Em meio ao ensino e direção, Celso já definiu a sua próxima peça. Trata-se do texto A Persistência das Coisas, do dramaturgo argentino Juan Crespo.

A peça expõe o discurso do abandono, os argumentos criados para tentar respostas pessoais, após fracasso de vínculo afetivo. Em tempo de desfechos amorosos desastrosos, vale a reflexão.

