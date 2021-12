Monólogo premiado, 'Os Pássaros de Copacabana' volta a cartaz

O espetáculo "Os Pássaros de Copacabana" entrará em curta temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho, a partir desta quinta-feira, 30. Seguindo até o dia 14 de setembro, o monólogo será apresentado às quintas e sextas, às 20h. Os ingressos estão à venda na bilheteria e por meio da plataforma Sympla.

A peça é protagonizada pelo ator Marcelo Praddo e possui direção de Gil Vicente Tavares, ambos premiados com o Prêmio Braskem de Teatro 2017. "Os Pássaros de Copacabana" faz parte do projeto do Teatro NU 10+.

O monólogo reúne canções de Ary Barroso e, a partir delas, é contada a história de uma travesti, que, às vésperas do Golpe de 1964, tenta fazer um espetáculo em homenagem ao compositor, por encomenda de seu amante militar.

Na trama, a personagem interpreta os clássicos de Ary e também canções não tão conhecidas, além de intercalar com depoimentos e lembranças.

Ao longo do monólogo, relatos são apresentados e a peça vai revelando os segredos da travesti que passa pelo período conturbado do Brasil, além de enfrentar diariamente o preconceito e a marginalização de sua condição na sociedade deste período.

