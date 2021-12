Monólogo 'Os Homens São de Marte...' ganha sessão extra

O monólogo Os Homens São de Marte... E é Pra lá que Eu Vou!, com a atriz Mônica Martelli, em cartaz em Salvador, vai ganhar uma sessão extra neste sábado, 20, às 21h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Além dessa sessão, o espetáculo será apresentado às 19h. Os ingressos custam R$ 70.

No espetáculo, Martelli interpreta Fernanda, uma mulher de 35 anos, solteira, jornalista formada e que está em busca de sua alma gêmea. Para tal, ela acaba se envolvendo com os mais diferentes tipos de homens. A vida para ela sem um amor é uma vida em preto e branco.

