Monólogo ‘Memórias do fogo’ faz curta temporada no Martim Gonçalves

Seis meses depois da estreia, o monólogo ‘Memórias do fogo’ volta a cartaz em curta temporada no Teatro Martim Gonçalves (Canela), nesta quinta-feira, 29. O espetáculo, que tem atuação e direção assinadas por Saulus Castro, terá sessões de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo e também pelo site Sympla.

Segundo Castro, a proposta de trazer para os palcos baianos um espetáculo que se relacione com as obras ‘As veias abertas da América Latina’ e a trilogia ‘Memória do fogo’, de Eduardo Galeano, tem o objetivo de conduzir um olhar ou vários olhares sobre a “triste sina” latino-americana. “São memórias silenciadas a partir dos universos ficcional-lírico-documental do premiado escritor uruguaio. No palco, eu trago a premissa da corporeidade para parabolizar essa narrativa”, explica o ator e diretor.

O espetáculo estreou em fevereiro de 2019 e foi resultado da atividade de formatura da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A montagem integra as ações do Coletivo Duo, com assistência de direção de Antônio Fábio e Gabrielle Santana, cenário de Zuarte Jr., figurino de Rino Carvalho e orientação de Meran Vargens. A direção musical é assinada por Luciano Salvador Bahia.

