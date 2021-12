Monólogo Kaiala encerra temporada neste domingo

Os fãs do intérprete Sulivã Bispo (Delicado/ O Paí, Ó), que atua em Frases de Mainha, projeto de sucesso que contempla uma fanpage no facebook e um canal no Youtube, têm oportunidade de conferir a versatilidade do artista em trabalho diferenciado e, desta vez, engajado contra a intolerância de fundo religiosa.

Trata-se de Kaiala , primeiro solo do ator, que encerra temporada neste final de semana no Espaço Cultural da Barroquinha.

A montagem, que será apresentada desta sexta-feira, 4, a domingo, 6, às 19 horas, deverá surpreender o fãs da personagem Mainha, integrante do projeto do Youtube, sempre hilária. Desta vez o autor também mostra sua carga dramática, interpretando três personagens que representam três pontos de vistas diante da narrativa.

Trama

O espetáculo Kaiala , que é baseado em fatos reais que aconteceram no Rio de Janeiro em 2014, conta a história de uma menina de 10 anos, iniciada no candomblé de tradição angola, que foi assassinada em um ato de intolerância religiosa, quando seu terreiro foi invadido por um grupo de evangélicos.

A partir daí, o ator se divide em três personagens: um irmão de santo da menina, a avó dela, que também é sua ialorixá, e a evangélica, que lidera a invasão e é responsável pelo assassinato.

“Além do solo, que sempre é um desafio, faço três personagens bem distintos, o que significa um trabalho elaborado de composição não exterior e sim interna”, afirma o ator.

“Quero levar as pessoas de santo ao teatro pois ainda é grande a intolerância religiosa”, diz ele. E fala com conhecimento de causa, porque é filho do Ilê Axé Orum Baba Min, de Cajazeiras, que é da Nação Ketu. “Até mesmo parentes te olham diferente quando se coloca uma conta de santo ou se veste todo de branco”, desabafa.

Aprofundamento

Outro desafio do ator foi se aprofundar no estudo da Nação Angola. “Como sou da Nação Ketu, tive que estudar a Nação Angola, já que Kaiala é uma divindade desta nação, o que foi enriquecedor”, acrescenta o ator de 23 anos, que também assina texto e a concepção cênica.

Kaiala é dirigido por Thiago Romero, que colaborou na finalização do texto e assina também a cenografia. O encenador afirma que a montagem, que tem duração de 40 minutos, traz como instalação cênica um grande tapete de esteiras e quatro bacias de metal.

“O principal mesmo é centrar o foco na figura do ator”, diz. O diretor lembra que o projeto de Sulivã começou como uma atividade, no ano passado, do Ato de Quatro – um projeto da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A partir daí, a cena de apenas 15 minutos cresceu para 40.

Para Sulivã, este espetáculo traz a militância do cotidiano. “Para mim, é bem claro que e necessário falar deste tema agora”, finaliza. Serviço O que: Kaiala Quando: Sex a dom, 19 horas Onde: Espaço Cultural da Barroquinha / Praça Castro Alves Ingresso: R$ 20 e R$ 10

