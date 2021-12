Monique Alfradique traz espetáculo musical a Salvador

A atriz Monique Alfradique traz a Salvador o espetáculo musical A Garota do Biquini Vermelho, que reverencia a memória da atriz e vedete Sonia Mamed, falecida há 22 anos. O musical fica em cartaz sábado, 29, às 21h, e domingo, 30, às 20h, Cine Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 20 e estão à venda nos balcões e site da Ticketmix e no Teatro.

A Garota do Biquini Vermelho resgata a memória da cultura nacional ao celebrar vida e obra da ex-vedete do Teatro de Revista, da estrela dos filmes da Atlântida e das participações memoráveis nos humorísticos da televisão brasileira, com um texto de Artur Xexéo, direção de Jacqueline Laurence, e elenco composto, além de Monique, por Karin Roepke, Marcelo Varzea, Nedira Campos, Roger Gobeth e Tati Pasquali.

