Mônica Martelli retorna a Salvador

O espetáculo Os Homens São de Marte... e é Pra Lá que eu Vou!, com texto e atuação de Monica Martelli, voltará a ser apresentado em Salvador. A montagem será apresentada nos dias 19 e 20 de abril, no Teatro Sesc Casa do Comércio, abrindo a programação da 13ª edição do projeto Catálogo Brasileiro de Teatro. Dirigida por Victor Garcia Peralta, trata do grande dilema vivido pelas mulheres solteiras: a busca de um grande amor. A peça traz uma visão bem-humorada desta mulher do terceiro milênio.

