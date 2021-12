Moças Aéreas é a próxima atração do Domingo no TCA

O Domingo no TCA apresenta o espetáculo Moças Áereas na próxima edição do projeto, dia 14 de outubro, às 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves, com ingressos a R$ 1.

Empregando recursos teatrais integrados à arte circense, a peça traz para o palco o universo feminino das mulheres de circo e das aeromoças, que têm em comum viver nas alturas, sem perder o charme, a beleza e a sensualidade.

