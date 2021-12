Minha Mãe é Uma Peça abre sessão extra em Salvador

Com os ingressos esgotados, o espetáculo Minha Mãe é Uma Peça, que acontece no teatro Sesc Casa do Comércio, na Av. Tancredo Neves, terá uma sessão extra no sábado, 18, às 19h. Na peça, Paulo Gustavo interpreta Dona Hermínia, uma mãe que vive exclusivamente para cuidar dos filhos.

O espetáculo já atingiu a marca de 1 milhão de espectadores em um ano. Os ingressos custam R$ 60,00, já à venda no Teatro, balcões de venda e site da Ticketmix.

adblock ativo