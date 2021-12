"Meu Malvado Favorito" e "Frozen" invadem shopping de SSA

Duas peças infantis estarão em cartaz com apresentações gratuitas no Salvador Norte Shopping, neste final de semana, em Salvador. No sábado, 7, a criançada pode conferir o espetáculo "Meu Malvado Favorito", encenado pela Blitz Kids. O show vai trazer música e dança.

No domingo, 8, quem comanda o palco é a peça "Frozen" baseada no filme "Frozen: uma aventura congelante", da Disney. A trama conta a história de Elsa, filha mais velha do rei e da rainha de Arendelle, que nasceu com habilidade de criar gelo e neve.

As duas apresentações acontecem às 17h, no pilo L3 do Salvador Norte Shopping.

