Mesmo após cancelamentos, Whindersson Nunes mantém show em Salvador

Apesar de ter cancelado parte de suas apresentações devido a questões de saúde, a apresentação do humorista e digital influencer Whindersson Nunes segue confirmada em Salvador. O evento acontece no dia 20 de julho, a partir das 19h, na Concha Acústica.

No espetáculo, o Youtuber traz mais uma vez o humor característico da sua carreira. “Estou completamente ansioso para colocar esse novo projeto em turnê, completamente feliz em saber que eu vou agradar mais uma vez os meus seguidores, o público que eu tanto amo. É mais uma realização da minha carreira”, afirmou Whindersson, por meio nota divulga pela assessoria.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, no SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou por meio do site Ingresso Rápido.

Cirurgia

Nesta terça-feira, 16, Whindersson surpreendeu seus seguidores em seu perfil nas redes sociais ao contar que teve que operar urgente a região anal.

Sem entrar em detalhes sobre o problema de saúde, o Youtuber não só aproveitou a postagem para divertir os fãs, como acabou fazendo um desabafo sobre o sentimento de tristeza que vem tendo atualmente.

"Vocês devem ter visto no Twitter ou na TV que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo logo tô de volta cheio de história pra contar", escreveu.

