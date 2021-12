Memórias do universo feminino no Teatro Sesi do Rio Vermelho

Histórias que remetem a sensações vividas ou imaginadas, desejos e vontades insinuadas, um universo que abrange os segredos mais íntimos de mulheres, tudo relacionado com as fases da lua.



Este é o enredo do espetáculo "Enluarandas", que está em cartaz no Teatro Sesi, do Rio Vermelho, sábado e domingo, às 20 horas. Nesta sexta-feira, 6, no mesmo horário, será apresentado o espetáculo "Labirinto de Amor e Morte", que propõe uma aventura no interior da mulher, nos percursos intricados e nas contradições do amor.



As duas peças, que têm direção do espanhol Moncho Rodrigues ("Bartolomeus"), integram o projeto "Memórias no Feminino", programa que homenageia o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado domingo.

Imaginários teatrais

De acordo com o encenador espanhol, radicado em Portugal, 40 anos de ofício e que também assina as dramaturgias das peças, "este é um projeto de intercâmbio de linguagens e imaginários teatrais que une a Mulher do Nordeste do Brasil à Mulher ibérica".



O projeto "Memórias no Feminino", fruto de parceria ente o Teatro Sesi do Rio Vermelho e a Fafe - Cidade das Artes de Portugal, teve apresentações nas cidades de Arcoverde e Caruaru, Pernambuco. Depois de Salvador, segue para Aracaju, em Sergipe, totalizando 12 apresentações.



Em cada cidade o elenco também promoverá oficinas, debates e encontros com a classe artística local para aumentar a rede de contatos e fomentar o estabelecimento de novas parcerias.

Roda de mulheres

Está prevista, após os espetáculos, uma roda de mulheres para uma conversa sobre o universo feminino. As peças contam no elenco com atores portugueses e brasileiros.



O diretor e dramaturgo Moncho Rodriguez, pesquisador do teatro ibérico, é responsável pela realização de muitos projetos de intercâmbio entre o Nordeste e a Península Ibérica.



Os atores Daniel Calibam (Amor Barato), João Guisande (Capivara Selvagem) e Danilo Cairo (Outra Tempestade), que atuaram em "Bartolomeus", por exemplo, estiveram em Portugal. Esta peça está sendo indicada na categoria espetáculo adulto ao Prêmio Braskem do Teatro.



Já as duas peças que estão m cartaz no Teatro Sesi querem motivar o público a refletir sobre a mulher e sua relação com o mundo, em tempos de violência.

adblock ativo