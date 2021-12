Melhores do teatro baiano recebem estatueta nesta terça

Nesta terça-feira, 14, é dia de festa para o palco baiano. A 22ª edição do Prêmio Braskem de Teatro (PBT), que acontece, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, vai premiar os destaques de 2014.

A cerimônia que será dirigida pelo diretor teatral Fernando Guerreiro, entregará os disputados troféus aos melhores nas categorias Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Espetáculo do Interior (novidade deste ano), Texto, Direção, Ator, Atriz e Revelação e promete grandes momentos no palco.

Comédia dá o tom

"Quero homenagear a comédia, fazer uma grande defesa deste gênero que é, sem dúvida, a marca identitária do teatro baiano. A comédia, infelizmente ainda é relegada a segundo plano. Raramente é premiada", afirma o diretorFernando Guerreiro, um dos principais nomes de teatro da Bahia.



Guerreiro, que já dirigiu mais 60 espetáculos, pela terceira vez comandará a cerimônia do Braskem. Ele afirma que teatro será o foco da cerimônia de premiação. "Não é uma noite para música, artes plásticas ou áudio-visual. É uma noite para o teatro e por esta razão o público assistirá, no palco, além da premiação, um espetáculo com começo, meio e fim", diz.



O humor, de acordo com o encenador, estará presente em cenas de stand up comedy, vaudeville, cordel, cinema mudo, comedia dell'arte, clown, teledramaturgia e, é claro, o besteirol.



Feras

"Para isto levo sete feras ao palco, atores que conheço bem o trabalho: Jackson Costa, Marcelo Praddo, Cristiane Mendonça, Rafael Medrado, Fafá Menezes, Denise Correia e Alan Miranda", complementa, dizendo que vão homenagear diretores locais.



A cerimônia também renderá homenagens a Cia. Baiana de Patifaria, criada em 1987, e à atriz Maria Adélia, que na década de 1970 integrou o grupo Teatro Livre da Bahia.



Outra novidade é que o cenário terá ilustrações do cartunista Zeca Forehead. A cenografia dialoga com os intérpretes. "Costumo dizer que estava com crise de abstinência do teatro e estou feliz em voltar a minha casa", finaliza Fernando Guerreiro.

Indicações

Concorrem, entre outras, na categoria Espetáculo Adulto, as peças As Confrarias, Bartolomeus, Compadre de Ogum, Exu - A Boca do Universo e Quarteto. Já na categoria Espetáculo Infantil disputam O Bonde dos Ratinhos, O Circo de Só Ler, Para o Menino Bolha e Pumm - Por Um Mundo Melhor.



Na categoria Espetáculo do Interior estão Algaravias - O Marujeiro da Lua (Jequié) Exu - a Boca do Universo (Alagoinhas), Gonzaga - da Nascente à Foz (Paulo Afonso), Maria Minhoca (Feira de Santana) e O Circo de Soleinildo (Vitória da Conquista).



Na categoria Direção brigam Edvard Passos (Compadre de Ogum), Fernanda Julia (Exu - a Boca do Universo), Gil Vicente Tavares (Quarteto), Paula Lice (O Menino Bolha) e Paulo Cunha (As Confrarias).



O troféu de Atriz está entre Ciria Coentro (Love), Jacyan Castilho (As Confrarias), Márcia Andrade (A Gaivota), Vivianne Laerte (As Confrarias), e Sonia Leite (Fora de Casa). No mais, é fazer as apostas.



| Programe-se |



O quê: 22º Prêmio Braskem de Teatro

Quando: Terça-feira, 14, às 20h

Onde: Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n Campo Grande)

Quanto: Para Convidados

adblock ativo