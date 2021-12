"Medeia em Carne Viva" encerra temporada virtual nesta quarta-feira

O espetáculo "Medeia em Carne Viva", que estreou temporada virtual no dia 14 de março, nos canais do Youtube, Instagram e Facebook, simultaneamente, às 18h, tem última re-exibição nesta quarta-feira, 31, às 19h, seguida de bate-papos com a equipe técnica.

Neste novo formato, o monólogo traça paralelos entre os desafios enfrentados pelas mulheres na contemporaneidade a partir de fragmentos retirados do texto “Medeia”, clássico de Eurípedes, e conta com tradução em libras também neste último dia. O solo, pela primeira vez, sai do espaço cênico teatral para uma ambientação realista, em um convite ao público para rever conceitos e desfazer preconceitos em prol de uma sociedade mais inclusiva, segura, e digna para todas, todes e todos viverem.

Na cozinha, a atriz Andréa Fábia se conecta com público e compartilha visões sobre temas como desigualdades existentes entre os gêneros, machismo e violência doméstica. Intercalando momentos de performance dramática, com um papo interativo, ela busca refletir junto sobre a opressão atemporal do feminino.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

