Matheus Nachtergaele apresenta monólogo na Caixa Cultural

O ator Matheus Nachtergaele estará em setembro, na capital baiana, com o monólogo "Processo de Conscerto do Desejo". A apresentação será nos dias 20, 21 e 22, às 20h, e nos dias 23 e 24, às 18h e 20h, na Caixa Cultural. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e as vendas começam no dia 20, a partir das 9h, na próxima Caixa.

O espetáculo é uma homenagem que o ator faz para a mãe, a poetisa Maria Cecília Nachtergaele, que morreu em 1968. No palco, ele recita os textos dela acompanhado do músico Luã Belik e do violinista Henrique Rohrmann.

”Preciso das pessoas como observadores emocionados. Quero ir consertando meu desejo de acordo com essa emoção, dia após dia. Como na vida. Como no teatro. Isso, só o teatro pode nos trazer. Temos um horário alternativo, um ator, um violão, lindos poemas e a canção. Tudo pequenininho para a grandeza do essencial: artista e espectador em oração profana”, afirmou Matheus, em nota.

