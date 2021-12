Marisa Orth canta as dores e as delícias do amor em Salvador

A atriz e cantora Marisa Orth apresenta em Salvador o solo musical performático Volume II, que, em tom bem-humorado, descreve as diversas fases do romance, com suas dores e delícias, altos e baixos.

O espetáculo, que será apresentado neste sábado, 27, às 21 horas, e domingo, 28, às 20 horas, no Teatro Sesi Casa do Comércio, mostra o talento e versatilidade da intérprete, que, além de cantar, brinca com a plateia, faz piada e sátira de pesquisas americanas.

No palco, Marisa faz releituras de canções de Hildon, Tim Maia, André Abujamra, Roberto Carlos, Rita Lee, Erasmo Carlos e Núbia Lafayete, entre outros. O percussionista Da Lua, marido da atriz, se apresenta como convidado da montagem nos dois dias do espetáculo.

Música na veia - "Há 20 anos que trabalho com música. Já tive duas bandas, Luni e Vexame. Não é uma coisa nova para mim, embora muitos não saibam desta minha faceta de cantora", afirma Orth, que, em paralelo ao solo, tem participado do musical A Família Addams, em que interpreta a personagem Mortícia, em São Paulo. Em relação a este trabalho, ela disse que é muito difícil que ele venha a Salvador. "É uma estrutura gigantesca, não dá para viajar. Sai muito dispendioso", acrescenta.

Já em relação ao Volume II, depõe: "Fui coletando ao longo de vários anos canções que eu gostaria de cantar. São músicas que descrevem as diversas fases do romance, com muita avacalhação", diz , sorridente. E complementa: "Tem canções que remetem desde a fase de sedução, até aquela fase em que aparecem os problemas de relação, do chifre, que parece que o mundo acaba. Por fim, o recomeço de uma nova paixão. Todo mundo se identifica em algum momento", ressalta. Trata-se de um show intimista, em formato de cabaré, no qual as músicas são entremeadas por doses equilibradas de romantismo e humor

Nova novela - Marisa Orth gravou um disco homônimo, Volume II, resultado do solo, com repertório eclético, que vai de Tom Jobim (Demais) ao grupo pop 10cc (I'm Not in Love), passando por Roberto e Erasmo Carlos (Minha Fama de Mau), Rita Lee (Fruto Proibido) e Tim Maia (Sofre).

A atriz também se prepara para encarar nova novela. "O nome provisório é Sangue Bom, de Maria Adelaide Amaral e Vicent Vilari [substituirá Guerra dos Sexos], com Malu Mader e Marcos Ricca, entre outros", entrega.

adblock ativo