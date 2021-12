Marisa Orth apresenta Romance Volume III em Salvador

Todo relacionamento afetivo tem momentos dramáticos e cômicos que poderiam render cenas hilárias. Imagine, então, quando quem entra em cena é a atriz, cantora e humorista Marisa Orth, levando ao palco músicas, cenas e piadas sobre o amor. Trata-se da comédia musical Romance Volume III - Agora Vai, que será apresentada sábado, 30, ás 21 horas, e domingo, 31, às 20 horas, no Teatro Casa do Comércio.

Marisa Orth, que garante que está cantando cada vez melhor, mostrará ao público todo seu talento, interpretando 12 canções de diferentes estilos. "O Romance II tinha um caráter desencalhatório, tanto que acabei me casando de verdade. Agora é sobre a manutenção", brinca a intérprete, que canta há 25 anos (ela chegou a integrar bandas como Luni e Vexame).

Repertório eclético

Dirigido por Natália Barros, a montagem, escrita por Marisa em parceria com a jornalista Teté Martinho, traz no repertório canções como Aparências, de Márcio Greyck, Escândalo, de Caetano Veloso, e Una Semana Sin Tí, do cubano Bola de Nieve.

Também integra a lista Problema Seu, de Felipe Cordeiro (brega cult paraense), que Marisa afirma que gosta muito, e Você Não Vale Nada, do grupo de forró Calcinha Preta. E por que apostar em temas sobre o amor? "Gosto deste tema. É o espaço onde todo mundo se iguala e baixa o ego rapidamente", afirma, acrescentando, entre risos, que "o amor não é um território fácil".

Registro

Os fãs da artista devem saber que a intenção é futuramente fazer um registro de disco ao vivo sobre este espetáculo, como aconteceu como Romance II. No mês dos namorados, entretanto, é uma boa oportunidade para os casais desfrutarem juntos de cenas que muitos vão se identificar, já que no terreno do amor os escândalos, micos e vexames não são tão incomuns.

Romance Vol lll - Agora Vai conta com os músicos Xuxa Levy (teclados), Carneiro Sândalo (bateria), Hugo Hori (sopros), Marcos Camarano (guitarra) e Paulo Bira (baixo), que acompanham a atriz.

Projetos

Contratada da Rede Globo, Marisa Orth tem sido sondada para alguns trabalhos, mas a atriz prefere não divulgar nada ainda antes de uma coisa mais concreta.



Marisa participa do longa-metragem sobre Elis Regina que tem texto de Nelson Motta, Patrícia Andrade e Luiz Bolognesi e direção de Hugo Prata. A intérprete vai representar Myriam Muniz, que dirigiu a cantora gaúcha em Falso Brilhante, grande sucesso de público e de crítica.

adblock ativo