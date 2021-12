Mariana Rios grava primeiro clipe de carreira como cantora

A atriz Mariana Rios prepara o lançamento de um EP em inglês. Ela gravou, na última semana, o clipe do primeiro single do trabalh, Reach Me. "Comecei esse ano com novas vontades, novos sentimentos... E a música veio com muita força nesse momento! É o que sempre quis!", disse em entrevista à Quem.

Ela se sente madura para o novo desafio. "É o que eu sou de verdade, por isso resolvi não perder mais tempo. Quero que seja único e especial.", afirmou. A cantora vai seguir uma linha mais pop, com referências a Lana Del Rey, Sia e a banda The National.

Ainda não foi divulgada a data de lançamento do novo EP.

adblock ativo