Maria de Medeiros traz espetáculo a Salvador

Atriz portuguesa de maior destaque mundial, a lisboeta Maria de Medeiros está em Salvador para apresentar ao público baiano a peça Aos Nossos Filhos, na qual contracena com a própria autora do texto, a carioca Laura Castro. A direção é de João das Neves.

A peça terá oito sessões no pequeno teatro da Caixa Cultural, esta semana e na próxima, de sexta-feira a domingo, sendo que no sábado são duas sessões - a preços populares (detalhes na caixa serviço abaixo).

No palco, Maria e Laura interpretam, respectivamente, mãe e filha. A segunda conta que terá um filho - só que pela barriga da companheira. E aí a mãe, uma veterana da luta armada contra a ditadura, guerreira das causas sociais, se defronta, a partir disto, com os seus próprios preconceitos.

Em entrevista exclusiva, concedida no Gabinete Português de Leitura, Maria afirmou que a peça "não é só sobre a questão da mulher na sociedade e, sim, sobre novas formas familiares e de se relacionar com cônjuges e ter filhos". "A peça trata dos preconceitos de cada geração. Mesmo a mãe superprafrentex, que foi de todas as lutas, os tem de alguma forma. E a filha é mais careta do que a mãe, mas tem aí um limite que a mãe não consegue vencer", conta.

"Ela se encontra com o próprio preconceito, com o limite de sua abertura de espírito, por que ela também esperava uma descendência 'nos cânones'. E o que a filha leva a peça toda para explicar é que ela oferece uma descendência, mas de outra forma", acrescenta.

Breve nos cinemas

Aos Nossos Filhos vem sendo apresentada em diversas capitais desde 2012, tendo passado por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Lisboa.

E ela não acaba quando sair de cartaz: em 2016, Maria dirigirá um filme, coprodução Brasil-Portugal, baseada na peça - só que com Marieta Severo no papel da mãe.

"Curiosamente, a Laura tinha pensado na Marieta para a peça, até porque ela corresponde muito mais ao papel, por tudo que ela viveu - mas aí ela não pôde", conta Maria, que também é cantora e foi levada ao projeto por uma série de coincidências.

Em 2013, ela lançou Repare Bem, um documentário sobre o caso de Denise Crispim, que teve marido e filho torturados e mortos pela ditadura militar no Brasil. "Aí a Laura soube do Repare Bem e ainda ouviu minha versão da música que dá título à peça (Aos Nossos Filhos, de Ivan Lins e Vitor Martins). Ela percebeu que estávamos falando sobre as mesmas coisas. Aí me mandou a peça, que eu li e achei que tinha tudo a ver", relata.

"Agora, atrás da câmera, eu acho um processo muito bonito e natural que o papel volte para a Marieta", afirma.

"Vai ser diferente, porque ela vai trazer outros aspectos da personagem. Mas isso é que é lindo no teatro: o mesmo papel pode ser abordado por atrizes diferentes, com perspectivas muito diversas", diz.

Em tempo: o sotaque de Maria é bem leve e ninguém terá dificuldade de entendê-la.

