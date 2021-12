Marco Nanini apresenta comédia em Salvador

A arte e a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento, comédia estrelada por Marco Nanini, chega a Salvador nos dias 28 e 29 de setembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 17 de setembro, nas bilheterias do teatro, e custam R$ 20 (inteira).

Dirigida por Guel Arraes, A arte... mostra um funcionário que elabora um organograma sobre as possibilidades de sucesso e fracasso na missão de pedir um aumento no salário. A peça é baseada no texto homônimo do francês Georges Perec (1936-1982).

