Marcelo Serrado traz comédia a Salvador; ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para o espetáculo AtorMentado, com Marcelo Serrado, que ficará em cartaz domingo, 16, às 19h, no Teatro Isba. Os bilhetes custam R$ 80 e estão à venda no site compreingressos.com/catalogodeteatro, balcões Ticketmix e no local.

Com uma visão crítica e ao mesmo tempo divertida, Serrado discursa sobre a situação atual do Brasil. Além disso, o ator, pai de gêmeos, fala sobre crianças também com muito humor, ao narrar suas primeiras experiências como pai de dois meninos idênticos.

Ao término da apresentação, Marcelo Serrado fará uma interação com a plateia, a partir de improvisos. Haverá ainda um pouco do personagem Crodoaldo Valério, o Crô, grande sucesso da novela global Fina Estampa.

