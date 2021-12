Manual Prático da Mulher Desesperada chega a Salvador

O espetáculo Manual Prático da Mulher Desesperada volta a Salvador de 5 a 7 de abril, no Teatro Jorge Amado. A atriz Adriana Birolli estrela a peça, baseada em três contos da escritora e jornalista Dorothy Parker. O ator Alex Barg também faz parte do elenco e interpreta os dois personagens masculinos.

A peça conta a história de Alice, uma jovem que se sente sozinha quando não recebe a ligação do namorado. Para se distrair, ela vai a um salão de beleza desabafar com o manicure. Depois, vai à uma boate e conhece Everton, um homem rude que a convida para dançar. A partir daí, Alice começa a refletir sobre as atitudes e se não é melhor estar desacompanhada do que encontrar figuras estranhas.

adblock ativo