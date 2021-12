'Manual Prático da Mulher Desesperada' chega a Salvador

O espetáculo Manual Prático da Mulher Desesperada, com a atriz global Adriana Birolli, será encenado em Salvador nos dias 5 e 6 de abril, às 20h, e 7 de abril, às 19h. A montagem fica em cartaz no Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba, em Salvador. Os ingressos custam R$70 (Inteira) e R$30 (Meia).

Em cena, Adriana interpreta Alice. Uma moça que, em um sábado à noite, aguarda o telefonema do namorado. No desespero por se sentir sozinha, ela vai a um salão de beleza desabafar com o manicure Celinho, interpretado por Alex Barg. A jovem, em seguida, decide ir para uma boate onde conhece Everton, também vivido por Barg, que a convida para dançar de forma estranha.

Após tanto desespero, ela inicia uma reflexão sobre as próprias atitudes, sobre se o namorado vale a pena ou se seria melhor ser feliz desacompanhada. A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressoss só podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

