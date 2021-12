Malvino Salvador apresenta Chuva Constante em Salvador

Malvino Salvador vai se apresentar pela primeira vez em Salvador com o espetáculo "Chuva Constante". A peça fica em cartaz sexta, 30, sábado, 31, e domingo, 1º de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Chuva Constante é baseado no texto de Keith Huff, autor conhecido por escrever séries de sucesso como "House of Cards" e "Mad Men", e conta a história de dois amigos que buscam a felicidade e a superação.

O espetáculo foi originalmente produzido com Daniel Craig, o James Bond, e Hugh Jackman, o Wolverine. Além de Malvino Salvador, o espetáculo brasileiro tem Augusto Zacchi no elenco.

Os ingressos custam R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo) e estão à venda no site Compreingressos.com/catalogodeteatro e no local

