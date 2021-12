Maior festival de teatro de bonecos do Brasil volta a SSA

Após quatro anos, o maior festival de teatro de bonecos do País, o Sesi Bonecos do Mundo, volta a Salvador. Marcado para acontecer entre 21 e 25 de novembro, no Teatro Jorge Amado e Jardim de Alah, o evento contará com 20 apresentações de grupos dos Estados Unidos, Peru, Brasil, Japão, Itália e Rússia.

Um dos destaque do evento é a companhia japonesa Kakashi-za, especializada desde 1952 na arte milenar do Teatro de Sombras. Em sua primeira visita ao Brasil, eles apresentam o espetáculo Sombras de Mão, em que várias silhuetas de animais e outras figuras são criadas por mãos acrobáticas para contar uma história de amor. As apresentações do grupo acontecem nos dias 23 (19h e 21h), no Teatro Jorge Amado, e 24 (19h), no Jardim de Alah.

O festival contará ainda com a apresentação da banda Pato Fu, que traz ao festival o show Música de Brinquedo, no qual a banda reproduz, em arranjos originais compostos com instrumentos de brinquedo, canções conhecidas do repertório pop nacional e internacional. A apresentação dos mineiros está marcada para o dia 24, às 20h30, no Jardim de Alah.

