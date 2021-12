Mainha e Junior se apresentam nesta quarta-feira em Salvador

Junior e Mainha, personagens interpretados pelos atores Thiago Almasy e Sulivã Bispo, sobem nesta quarta-feira, 10, às 20h ao palco do espaço Xisto Bahia localizado nos Barris, para apresentar o novo espetáculo, a comédia baiana "Na Rédea Curta". Com entrada gratuita, o show faz parte do 7º Festival Xistinho em comemoração ao mês das crianças.

Uma mãe solteira moradora da periferia, que tem pavio curto e vive uma relação de amor e ódio com seu filho acomodado, é nesse cenário que se passa o espetáculo que mostra uma Bahia singular no modo de expressão da sua gente, garantindo muitas risadas com a valorização dos ditados populares e da forma de falar do povo baiano.

A apresentação ainda poderá ser conferida nos dias 13 e 14 de outubro, com duas sessões por dia, às 11h e 16h, com ingresso a R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda na bilheteria do teatro ou no site Sympla.

