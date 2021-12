Luiz Salém apresenta nova temporada de "#ONovoBaiano" no Teatro Eva Herz

O ator Luiz Salém está comemorando seu primeiro aniversário como residente da capital baiana, onde vive desde 2017. Para celebrar, o artista irá apresentar no Teatro Eva Herz, do dia 3 a 25 de novembro, aos sábados e domingos, às 20h e 19h respectivamente. As entradas custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), e podem ser adquiridas na bilheteria. A classificação é permitida a partir de 16 anos.

O stand up musical é representado por um carioca que decide morar em Salvador, situação inspirada na transição de Luiz no último ano. Ao longo do ato também é apresentado um emigrante baiano que vive na Finlândia. Os dois personagens, mesmo que distantes, apresentam suas experiências de forma bem-humorada com momentos como: adaptação à gastronomia, dificuldades em comunicar-se com o outro e situações constrangedoras.

O projeto teatral além de se inspirar sobre a migração do ator, é uma forma do mesmo trazer de volta o personagem que foi interpretado por ele em "Über a Comédia", em 2009. Esse personagem ficou reconhecido e foi o motivo de Luiz ir participar do programa Zorra Total, transmitido pela Rede Globo.

adblock ativo