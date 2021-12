Luís Miranda volta com o espetáculo 7 Conto

O ator Luís Miranda prepara mais uma temporada do espetáculo 7 Conto - A Comédia em Salvador. A peça fica em cartaz de 5 de janeiro a 31 de março, aos sábados, 20h, e domingos, 19h.

7 Conto aponta as diferenças do Brasil através de sete personagens. Com contextualizações inéditas e figurino novo criado pela estilista Kitty Cohim, Luis traz ainda mais uma novidade para essa temporada: o público que for assistir à peça poderá comprar camisetas do espetáculo criadas pelo estilista Alexandre Herchcovitch.

O público vai poder conhecer - ou rever - de Queixada, o guardador de carros doublé de filósofo; Dona Edite, a líder comunitária sem papas na língua; Caroline, a garotinha negra sem ícones na TV; o rapper ricaço MC Dollar; o sensacionalista apresentador do programa Brasil Elite, Detona, além de se divertir com as viagens mundo afora da socialite Sheila e com as trapalhadas da Vovó Arminda.

