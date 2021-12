Luccas Neto se apresenta na Concha do TCA em maio

O youtuber Luccas Neto irá se apresentar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 19 de maio, às 17h. Intitulado "Os Aventureiros", o espetáculo possui ingressos a partir de R$ 60 e serão divididos em lotes, distribuídos até o dia da apresentação.

Destinada ao público infantil, a peça irá entreter as "foquinhas", como o youtuber chama seus fãs mirins, através do universo da magia e fantasia. Atualmente, Luccas Neto busca transmitir mensagens socioeducativas para crianças e familiares. Para atuar neste âmbito, o influencer trabalha em paralelo com psicólogos, pedagogos e psicopedagogos.

Os interessados podem adquirir as entradas na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo